حرائق بين علما الشعب والضهيرة تسببت بها القذائف الإسرائيلية الفوسفورية الحارقة

أدت القذائف الاسرائيلية الفوسفورية الحارقة التي استهدفت أطراف منطقة البطيشية الواقعة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة إلى نشوب حرائق في الاحراج، لتمتد وتطاول اشجار الزيتون القريبة من بعض المنازل لبلدة علما الشعب، حيث اتت النيران على اشجار الزيتون والمزروعات، وكذلك قفير نحل يعود إلى المواطن ا. ص.، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وعملت بلدية علما الشعب والدفاع المدني على اهماد النيران التي امتدت إلى الأحياء السكنية متسببةً باضرار جسيمة.



وما زالت النيران مشتعلة في اطراف علما الشعب حتى الساعة.