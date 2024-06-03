جريحان في إشكال عائلي داخل مخيم البداوي

سقط جريحان في مخيم البداوي نتيجة اشكال وقع بين عائلتين مساء الإثنين رافقه اطلاق نار من اسلحة حربية واطلاق قذائف في الهواء، ما اثار مخاوف وسط الاهالي الذين دعوا مسؤولي الفصائل الفلسطينية في المخيم الى التدخل من اجل وضع حد للفلتان الامني، وبخاصة بعدما تم قطع الطريق الرئيسي وسط المخيم وتوقفت حركة السيارات والمارة بشكل كامل نتيجة اطلاق النار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



كما بثت مكبرات الصوت في مساجد المخيم دعوات لايقاف اطلاق النار والاقتتال بين ابناء المخيم.