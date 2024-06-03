حادث سير مروع على طريق حالات

تعرضت الاعلامية لينا دياب لحادث سير مروع ، إثر تدهور سيارتها على طريق حالات، نقلت على أثرها إلى المستشفى للمعالجة وهي بحالة مستقرة.