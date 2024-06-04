يعتديان على عدد من القُصّر... هل من وقع ضحية أعمال "Jovi" و"Appo"؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفين ج. م. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Jovi"، وع. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Appo".



وتبين أن الموقوفين، بحسب اعترافات الضحايا والموقوفين، قاما بالتعدّي جنسيًّا على العديد من القُصَّر، منهم من لا تزال هويّته مجهولة حتّى اللحظة.



وفي السياق، طلبت المديريّة العامّة ممّن وقع ضحية أعمالهما، الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة على الرقم:



293293/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا أنّ المعلومات المتعلّقة بالضحايا ستبقى سريّة للغاية، وطيّ الكتمان.