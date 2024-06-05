السفارة الأميركية عن إطلاق النار في محيطها: التحقيقات جارية ونحن على اتصال مع الجهات المعنية

أعلنت السفارة الأميركية على حسابها منصة "إكس" أنه "عند الساعة 8:34 صباحًا، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية. وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين."



وأكدت أن التحقيقات جارية وهي على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف.