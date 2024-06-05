إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)

تعرضت السفارة الاميركية لدى لبنان في منطقة عوكر لاطلاق نار من قبل ثلاثة مسلحين، صباح اليوم.



وعلمت الـLBCI أن أحد حراس السفارة جُرح، في حين قُتل أحد المهاجمين، وأوقف الجيش اللبناني مسلحاً آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث.



وضرب الجيش طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار.

صورة أحد مطلقي النار