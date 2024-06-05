مقتل إمرأة وجرح ثلاثة آخرين في حادث سير على طريق الهرمل

اودى حادث سير مروع على طريق الهرمل بحياة امرأة في العقد السابع من العمر ووجرح 3 آخرين نقلوا إلى مستشفيات الهرمل للمعالجة بواسطة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.