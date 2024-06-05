توقيف الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية...اليكم كامل التفاصيل

تسلّمت مديرية المخابرات في البقاع الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر، بعد أن التجأ إلى إحدى الجهات النافذة في المنطقة.



وتم توقيف الشيخ مالك جحة امام مسجد أبو بكر الصديق بمجدل عنجر.

اشارة الى أن مطلق النار على السفارة الاميركية قيس الفراج المسجل في مفوضية اللاجئين كان يتلقى تعليما دينيا من قبل هذا الشيخ.



وتأتي عملية التسليم هذه بعد عدة مداهمات في بلدة مجدل عنجر نفذتها مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات.