ختم معمل للشوكولا في بلدة المجيدل في منطقة جزين بالشمع الأحمر

قامت دورية من أمن الدولة - مكتب جزين بمداهمة معمل للشوكولا في بلدة المجيدل بمنطقة جزين.وقد تم ختم المعمل بالشمع الاحمر بناءً على اشارة القضاء بعد وجود نحو ستة اطنان من بودرة الشوكولا منتهية الصلاحية.