يروّج المخدرات في عدد من المناطق... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود!

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في منطقة الضاحية على متن سيارة نوع "فولكس فاغن" لون أسود.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 27-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت احدى دوريات هذه الشعبة من القاء القبض عليه في محلة أوتوستراد السيد هادي بالجرم المشهود، بعد أن حاول الفرار من أمامها محاولا دهس أحد العناصر وإطلاق النار باتجاهها، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وتوقيفه، وبتفتيشه ضبط بحوزته ما يلي:



- 13 كيس نايلون مدوّن عليها "نت ملك" باللون الأخضر.



- 12 كيس نايلون مدوّن عليها "أجنبي" باللون الأخضر.



- 28 كيس نايلون مدوّن عليها "نت ملك" باللون البنفسجي وظرف مدوّن عليه " نت ملك" باللون البنفسجي.



- 6 أكياس نايلون مدوّن عليها "أجنبي" باللون الأحمر.



- 8 أكياس نايلون مدوّن عليها "باظ ملك" باللون الأزرق.



- 8 أكياس نايلون مدوّن عليها "رمل نت" باللون الاسود.



- 38 كيس نايلون مدوّن عليه "باظ ملك" باللون البني.



- 5 أكياس نايلون بداخلها مادة يرجح بأنها ماريجوانا.



- 11 ظرفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف.



- مسدس حربي مع ممشط عائد له.



- مبلغ مالي وهاتف خلوي يستعمله في عمليات الترويج.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع "فولكس فاغن" لون اسود في المناطق التالية: طريق المطار، الكفاءات، حي السلم، المشرفية، الحدت، جسر صفير، اوتوستراد السيد هادي والطيونة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.