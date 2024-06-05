توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالأشخاص والتهريب عبر البحر

توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود في بلدة العبودية المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1984، لبناني) وهو أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالأشخاص والتهريب عبر البحر.



وبتاريخ 02-06-2024 ونتيجة المتابعة، داهمت قوة من المفرزة مكان تواجده في البلدة المذكورة، وتم توقيفه. وتبيّن أنه يوجد بحقه 4 مذكرات توقيف بجرم الاتجار بالأشخاص وتأليف عصابة مسلّحة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.