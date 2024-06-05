بيان جديد للجيش...حملة توقيفات اثر طلاق النار على السفارة الأميركية

أعلنت قيادة الجيش أنه ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و٣ من أفراد عائلته.



يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.