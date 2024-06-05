الجيش: دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من منازل تجار المخدرات في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت معدات لصناعة المخدرات وكمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر وأعتدة عسكرية. كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في المنطقة نفسها، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى سيارتَين غير قانونيتَين".



وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.