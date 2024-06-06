قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت

بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ الأمس بخبر انتحار أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز خدمته الكائن في نقطة حراسة السفارة السعودية، وبنتيجة التحقيق، وبعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في الساعة 07:00 من تاريخ 05/06/2024، حضر المعاون (و. ع.) أحد رتباء فصيلة حراسة السفارة السعودية إلى مركز خدمته، وهو كان قيد استراحة دورية لمدة /24/ ساعة. ولدى وصوله، دخل إلى غرفة المنامة التي تقع خارج حرم السفارة، وأطلق النار على رأسه من مسدّسه الأميري، ليتوفى على الفور."وأشارت المديرية إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء لتحديد أسباب الإنتحار.