٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر

بعد رفض ٧٠ سوريًّا في بلدة كوسبا في الكورة، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإخلاء اللاجئين غير الشرعيّين والذين يشغلون عقارات خاصّة على رغم رفض مالكيها.



وتوجّهت قوّة من أمن الدولة إلى بلدة كوسبا - الكورة برفقة شرطة بلدية كوسبا وعمل عناصر أمن الدولة على إخراج اللاجئين السوريين من تلك العقارات، التي ختموها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء.