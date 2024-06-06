مساعدات مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الجيش اللبناني

تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي ۱۸ طنا من الأدوية والمواد الطبية والغذائية المقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون.