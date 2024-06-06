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قوى الأمن: أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

أمن وقضاء
2024-06-06 | 11:51
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قوى الأمن: أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
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قوى الأمن: أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

صـدر عـن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود أحد المطلوبين في سهل بلدة تربل، ويدعى:

 ج. ع. (مواليد عام 2005، سوري)، وإقامته على الأراضي اللّبنانية غير شرعية.
وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة.

سُلِّم الموقوف الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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