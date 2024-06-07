الدفاع المدني ينشر شروط السلامة العامة على الشواطىء والمسابح

مع انطلاق موسم السباحة، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين الإرشادات والاحتياطات التي يجب اتخاذها درءًا للمخاطر المرافقة للتواجد على الشواطىء والمسابح، وهي على الشكل الآتي:



الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون لدى الإتجاه إلى الشاطىء أو المسبح:



- أخذ اللوازم الضرورية للوقاية (واقي الشمس، مياه للشرب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...)

- عدم التعرض لأشعة الشمس بين الساعة ١١ والساعة ١٥

- استعمال المستحضرات الوقائية للحماية من أشعة الشمس باستمرار

- احتساء السوائل الخالية من الكحول خصوصًا المياه بكميات كبيرة ولا سيما بالنسبة إلى الأولاد الذين لا يساورهم الشعور بالعطش خلال اللعب في المياه

- مراقبة الأولاد باستمرار وعدم السماح لهم بالسباحة دون وجود مراقب

- الإمتناع عن السباحة في الأماكن البعيدة عندما تكون وحيدًا أو عند ارتفاع الموج أو اشتداد قوة التيارات

- الإمتناع عن السباحة مباشرة بعد تناول الطعام والمشروبات

- في حال الإصابة بشد عضلي التمدد على الظهر والإسترخاء

- منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها

- عدم ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية Jet Ski ما لم تكن مرتديًا سترة الإنقاذ وبعيدًا عن المناطق المخصصة للسباحة

- عدم شرب الكحول عند قيادة القوارب أو الدراجة المائية Jet Ski

- الجلوس داخل القارب مع ارتداء سترة النجاة عند التنزه به

- عدم القفز من الأماكن العالية خصوصًا في المواقع الصخرية

- عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.



ودعت المديرية الى الإتصال فورًا على رقم الطوارىء ١٢٥ عند حصول أي حادث.