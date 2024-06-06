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الدفاع المدني رفع جهوزيته مع إرتفاع مؤشر خطر إندلاع الحرائق في الأحراج وعمم إرشادات لتلافيها
أمن وقضاء
2024-06-06 | 12:28
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الدفاع المدني رفع جهوزيته مع إرتفاع مؤشر خطر إندلاع الحرائق في الأحراج وعمم إرشادات لتلافيها
نظرًا لإرتفاع مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأحراج وفقًا لنشرة إحتمال حرائق الغابات لا سيما خلال الأيام المقبلة، رفعت المديرية العامة للدفاع المدني الجهوزية في كافة المراكز الإقليمية والعضوية. وفي السياق، ذكرت المديرية العامة المواطنين والمقيمين بضرورة الاتصال على الرقم 125 للتبليغ فور مشاهدتهم الدخان الناتج عن الحريق أو عند وقوع أي طارىء، كما دعتهم إلى التقيد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات.
وأرفقت بيانها بإرشادات لتجنب حرائق الأعشاب والأحراج جاء فيها:
الإستعداد والتوعية على حرائق الغابات
- إذا شاهدت حريقًا، حافظ على هدوئك واتصل بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125 وبلغ عن المعلومات التالية: إسمك، رقم هاتفك، عنوان الحريق تحديدًا ونوعه
تدابير وقائية للمتنزهين في الغابات
- أحفر حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها
- راقب النار باستمرار خصوصًا عندما يكون الهواء قويًا ما يسبب بتطاير الشرارات وانتشارها
- أبعد المواد السريعة الإشتعال عن مكان النار
- إجمع النفايات بأكياس لوضعها في صناديق القمامة وخصوصًا الزجاجية
- لا ترم اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية
- ضع مطفأة يدوية بالقرب منك لاستعمالها في الحالات الطارئة
- عدم حرق النفايات
في الأعياد والمناسبات
- عدم استعمال المفرقعات خصوصًا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة
إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:
-عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكل وقودًا سريع الإشتعال خصوصًا عند وجود هواء قوي
- تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات
ملاحظة: أينما كنت، ولدى سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف، أفسح لها مجال المرور.
وأشارت المديرية إلى أن طلب رقم الطوارىء 125 في بداية الحريق يوفر مجهودًا كبيرًا لمكافحته لاحقًا.
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