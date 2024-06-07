سعيًا الى استكمال الصورة الحقيقية لما جرى في الفارة الأميركية، وضع المنفذ الموقوف قيس فراج والقريبون منه تحت مجهر المحققين، فيما أبلغت مصادر أمنية ان "الرجل يحمل بالتأكيد الفكر الداعشي وهو أتى من بيئة متطرفة شحنته بالمواد التعبوية."ولفتت المصادر لصحيفة "" إلى انه "من بين الاسئلة التي يحاول التحقيق ان يجيب عنها: لماذا اختار السوري فراج السفارة الأميركية تحديدًا لمهاجمتها وليس اي هدف آخر؟ وهل هناك "مستوى أعلى" وجهه وطلب منه تنفيذ هذه المهمة ام تحرك من تلقاء نفسه نتيجة تأثره بالنهج المتطرف الذي ينتمي إليه؟ وهل يوجد من ساعده في التخطيط والتنفيذ أم هو وحده المسؤول عن عملية إطلاق النار بكل مراحلها؟"وكشفت المصادر ان "التدقيق في ملف فراج أظهر انه كان لديه تواصل عابر للحدود، وتحديدًا مع أشخاص في العراق."