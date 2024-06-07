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قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة أقدمت على سلب "فان" في القبيات
أمن وقضاء
2024-06-07 | 03:31
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قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة أقدمت على سلب "فان" في القبيات
بتاريخ 5-4-2024، إدعى المواطن ع، ق، م (من مواليد عام ١٩٩٥) أن مجهولين سلبوه بقوة السلاح آلية "فان" لون أبيض في بلدة القبيات، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين، وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:
م. د. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني).
وبتاريخ 24-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المشتبه به بكمين محكم في بلدة القبيات.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، كما قام بالدلالة على مكان وجود "الفان المسلوب"، فتوجهت إحدى دوريات الشعبة وضبطته.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع و"الفان المضبوط" المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.
أخبار لبنان
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