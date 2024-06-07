مبارك مارون بو حرب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟

بناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المفقود: مبارك مارون بو حرب (من مواليد عام 1944، لبناني) الذي فقد من أمام محله الكائن في بلدة المعمرية - صيدا بتاريخ 18-5-2024 ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده الإتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 754308-07 أو 754309-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.