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مبارك مارون بو حرب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟

أمن وقضاء
2024-06-07 | 04:35
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مبارك مارون بو حرب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟
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مبارك مارون بو حرب مفقود... هل تعرفون شيئًا عنه؟

بناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المفقود: مبارك مارون بو حرب (من مواليد عام 1944، لبناني) الذي فقد من أمام محله الكائن في بلدة المعمرية - صيدا بتاريخ 18-5-2024 ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده الإتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 754308-07 أو 754309-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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