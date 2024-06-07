أمن الدولة في الشمال تنذر سوريّين بالإخلاء

وجّهت دوريّات من أمن الدولة في الشمال إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة حصرون، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واستكمالًا لحملتها في ضبط وضع اللاجئين السوريّين.



وشدّدت على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة للاجئين من دون تنفيذ.