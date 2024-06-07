قوى الامن تعمم صورة موقوفَين بجرم التّحرّش بقصّر

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخليّ، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:

- ي. خ. (مواليد عام 1985، سوري)

- ح. ع. (مواليد عام 1985، لبناني)



وتبين حسب اعترافات الضّحايا والموقوفين، قيامهما بالتّحرّش بعددٍ من القُصَّر، منهم من لا تزال هويّته مجهولة حتّى اللحظة.



وطالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ _ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، ممّن وقع ضحية أعمالهما، بالاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة، على الرقم: 293293/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.



وقالت: "علمًا أنّ المعلومات المتعلّقة بالضّحايا ستبقى سريّة للغاية، وطيّ الكتمان."