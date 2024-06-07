الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة في برج البراجنة

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة، بنتيجة عملية دهم في برج البراجنة.



وسطرت محضر ضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص.