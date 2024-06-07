القاضية عون: لا يا حضرة رئيس الوزراء هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة

لا يا حضرة رئيس الوزراء،هذه الاستباحة للدستور،غير مقبولة هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للادارات .لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر.انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) June 7, 2024
لا يا حضرة رئيس الوزراء،هذه الاستباحة للدستور،غير مقبولة هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للادارات .لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر.انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة