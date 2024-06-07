القاضية عون: لا يا حضرة رئيس الوزراء هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة

ردّت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على إكس، على قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والذي يطلب فيه من الوزارات والادارات العامة كافة وجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام يوم امس.



وقالت عون:" لا يا حضرة رئيس الوزراء، هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة، هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للادارات. لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر. انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة".