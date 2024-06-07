تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي يومي السبت والأحد بسبب أعمال تمديد كابلات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن إحدى الشّركات المتعهدة ستقوم بتمديد كابلات عبر القنوات الممتدة من مركز سنترال سن الفيل باتّجاه الصالومي والدكوانة، وذلك يومي السبت والأحد بتاريخي 8 و 9-6-2024، من السّاعة السّادسة صباحاً لغاية السّاعة 13:30.



وأوضحت المديرية العامة أن هذه الأعمال قد تؤدّي في بعض مراحلها إلى تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي، من دون منع أو تحويل للسير.



وطلبت من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.