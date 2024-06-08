أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، واستكمالاً لحملتها في ضبط وضع النازحين السوريّين، جالت دوريّات من أمن الدولة في الشمال - الكورة، ووجّهت إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام، والبالغ عددهم ٣٠٠، على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة المعطاة للنازحين من دون تنفيذ.