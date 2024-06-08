الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء

أمن وقضاء
2024-06-08 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، واستكمالاً لحملتها في ضبط وضع النازحين السوريّين، جالت دوريّات من أمن الدولة في الشمال - الكورة،  ووجّهت إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام، والبالغ عددهم ٣٠٠، على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة المعطاة للنازحين من دون تنفيذ.
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

أمن الدولة

الكورة

سوريّين

الإخلاء

LBCI التالي
قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة
تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي يومي السبت والأحد بسبب أعمال تمديد كابلات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:15

أمن الدولة في الشمال تنذر سوريّين بالإخلاء

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-28

أمن الدولة في البترون توقف مهرّباً للسوريّين

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-21

أمن الدولة: تنفيذ قرارات الإخلاء في الشمال مع تجاوب تامّ من قبل النازحين السوريين (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-25

أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:50

اللواء عثمان: ثبات الدولة أساسه الأمن

LBCI
أمن وقضاء
04:06

قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
13:30

تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي يومي السبت والأحد بسبب أعمال تمديد كابلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:16

أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-21

كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-25

وفد كتائبيّ في دار الفتوى: السلاح الشرعيّ هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

LBCI
صحف اليوم
2024-04-15

طيّ صفحة السوق السوداء للطوابع بات وشيكاً (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الذكرى الثمانين لعملية انزال النورماندي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اليمين المتطرف يزداد شعبية في أوروبا!

LBCI
رياضة
13:39

منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

اليكم مصير الامتحانات الرسمية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:55

"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)

LBCI
منوعات
16:13

جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!

LBCI
أخبار دولية
16:33

رئيسة الوزراء الدنماركية "تتعرض للضرب" على يد رجل في كوبنهاغن

LBCI
اخبار البرامج
14:07

بعد غياب طويل عن الشاشة... ماري سليمان تكشف: "هذا ما يقوله زوجي عن الفن"

LBCI
منوعات
15:57

في هذا البلد.. سوري وضع جثة زوجته في القمامة ثم غادر إلى العمل "كأن شيئاً لم يكن"!

LBCI
أمن وقضاء
12:50

القاضية عون: لا يا حضرة رئيس الوزراء هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة

LBCI
منوعات
06:30

"أحبّ الموضة وارتداء القمصان القصيرة والتنانير المثيرة"... أم أربعينية تتحدث عن نمط حياتها الجريء! (صور)

LBCI
حال الطقس
00:29

الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More