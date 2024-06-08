قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكون له لقاءات عدة يتناول فيها سبل تعزيز الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.