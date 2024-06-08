سؤال من نواب المعارضة للحكومة بقضية وجوب اعادة فرض المعاينة الميكانيكية على وسائل النقل من مركبات وباصات

نتيجة وفاة التلميذة نسرين عزالدين الاسبوع الفائت في طرابلس في باص مدرسي، تقدّم كلّ من النواب نجاة عون، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ياسين ياسين، شربل مسعد، ابراهيم منيمنه، فراس حمدان وملحم خلف، بسؤال الى الحكومة في قضية وجوب اعادة فرض المعاينة الميكانيكية على وسائل النقل من مركبات وباصات، وعلى وجه التحديد النقل المدرسي كما التشدد برقابة توفر شروط السلامة العامة فيها.