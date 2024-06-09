تعميم صور أفراد عصابة أقدموا على استدراج ضحاياهم عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح

إلحاقًا لبلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الصادر بتاريخ 29-5-2024 حول توقيف مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عصابة يقوم أفرادها باستدراج الضحايا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح، وهم كل من:

- ا. ك. (من مواليد عام 2001، لبناني)

- ج. ك. (من مواليد عام 1999، لبناني)

- خ. ن. (من مواليد عام 1991، لبناني)

- ه. ن. (من مواليد عام 1998، لبناني)،

عممت المديرية، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتهم، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهم الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في مجمع قوى الأمن الداخلي في حارة صيدا - تلة مار الياس، أو الاتصال على أحد الرقمين: 754308-07 - 729147-07، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.