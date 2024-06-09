أحد المطلوبين للقضاء أوقفته شعبة المعلومات وضبطت بحوزته كمية من المخدّرات

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجة عمليات المتابعة التي أجرتها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة النبطية، ويدعى: م. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة النبطية، وبتفتيشه ضبطت بحوزته 60 حبة مخدّرة نوع كبتاغون، وكمية من مادة حشيشة الكيف.



وقد سُلم الموقوف إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.