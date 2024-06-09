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نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف

أمن وقضاء
2024-06-09 | 09:20
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نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف
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نصائح السلامة العامة من فوج إطفاء بيروت لموسم الصيف

ذكّر "فوج إطفاء بيروت" مرتادي الشواطىء والمسابح في لبنان ببعض النصائح التي تفيدهم وتحميهم من المخاطر التالية: 
"الوقاية من حدة الشمس اللاسعة والتي تسبب حرائق في الجسم، شرب السوائل، شرب الماء والكثير من السوائل التي تنعش الجسم وخصوصًا للأطفال، استخدام القبعات، وضع القبعة على الرأس والتي تحمي من ضرر الشمس الحادة، مراقبة الأطفال، التأكد من وجود مراقب وعدم السماح للأولاد بالسباحة في ظل وجود الموج العالي والتيارات المائية، تجنب السباحة بعد الطعام، عدم السباحة مباشرة بعد تناول الطعام، تجنب المخاطر حول أحواض السباحة، عدم القفز من الأماكن العالية خصوصًا في الأماكن الصخرية وعدم الجري حول أحواض السباحة، تجنب الكحول في الرياضات المائية، عدم احتساء المشروبات الكحولية خاصةً عند ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية (Jet Ski) ولا بد من ارتداء سترة النجاة، التعامل مع الشد العضلي، التمدد على الظهر والإسترخاء عند الإصابة بشد عضلي، الإبتعاد عن الأماكن الخطرة، الإبتعاد عن السباحة في البحيرات وبرك الري الزراعية والأنهار خاصةً ذات التدفق القوي".

وشدد فوج إطفاء بيروت على أهمية أن يلتزم رواد الشاطىء بهذه النصائح التي تسعى لحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم، حفاظًا على سلامة اللبنانيين عمومًا وأهالي بيروت خصوصًا.

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