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ينشطان بترويج المخدّرات في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما بكمين مُحكم
أمن وقضاء
2024-06-10 | 05:45
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ينشطان بترويج المخدّرات في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما بكمين مُحكم
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط شخصين يُروّجان المخدّرات في محلّة الرملة البيضاء وجوارها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المفرزة، توصلت الى تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، وهما:
- م. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)
- م. ج. (مواليد عام 1992، لبنانية).
وبتاريخ 06/06/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفهما بكمين محكم في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن دراجة آليّة من دون لوحات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيشهما والدراجة، ضُبِط بحوزتهما مسدس حربي، وكمية كبيرة من المواد الممنوعة مُقسمة ومُعدة للترويج على الشكل التالي:
- 26 كيس نايلون تحتوي على حوالى 26 غ. من مادة الكوكايين، ومدوّن عليها "نت الملك"
- 12 كيس نايلون تحتوي على حوالى 12 غ. من مادة الباز كوكايين مدون عليه "باز الملك"
- 10 أكياس نايلون تحتوي على حوالى 10غ. من مادة الـ"الكوكايين الأجنبي"
- طبة بلاستيكية تحتوي بداخلها على 8 حبوب مخدرة نوع "تيدول"
- 6 أكياس نايلون يحتوي كلّ منها على مادّة "حشيشة الكيف" بحجم حبة الخوخ تقريبًا
- 4 أكياس نايلون تحتوي على حوالى 4 غ. من مادّة الكوكايين، ومدون عليها "رمل نت"
- كيس نايلون يحتوي على 3 حبّات مخدّرة نوع "لاسا"
- 2 كيس نايلون يحتويان على نبتتي "ماريجوانا" بحجم كف اليد تقريبًا
- كيس نايلون يحتوي على حوالي 0،25 غ. من مادة "باز الكوكايين"
- مسدس حربي بداخله ممشط يحتوي على 6 طلقات عيار 8 ملم صالحة للاستعمال.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد قد أودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المُختصّ بناء على إشارة القضاء، والتحقيق لا يزال مستمرا.
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