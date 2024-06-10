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محضرا ضبط جنوبًا بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
2024-06-10 | 06:46
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محضرا ضبط جنوبًا بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
جال مراقبو مصلحة الإقتصاد في الجنوب تنفيذًا لخطة عمل الرقابة الموسمية، وقبيل عيد الاضحى المبارك في مستودعات التمور ومحال الحلويات والبوظة والعصير في الهلالية وحارة صيدا وسينيق والغازية، وذلك للتثبت من النظافة العامة وتواريخ الصلاحية وطريقة التخزين، كما تم سحب عينات من البوظة والعصائر لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية.
وفي سياق آخر، تمت متابعة شكاوى على اصحاب المولدات في بلدة القليلة، ونظم محضرًا ضبط بحق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط وتمنعوا عن اعطاء ايصالات مفصلة للزبائن.
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