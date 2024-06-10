مراقبو وزارة الإقتصاد سطروا محضري ضبط بحق مخالفين في النبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في المؤسسات التجارية في النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية.



وشملت الجولة: حي الميدان وبئر القنديل وبلدات تول وعربصاليم وبلدة ميمس في قضاء حاصبيا.



وقد صدرت نتائج ٧ عينات من البهارات والصعتر: ٥ عينات مطابقة و٢ غير مطابقة.



وقد سطر محضرًا ضبط بحق أصحابهما، وتم توجيه إنذارات لهما بالإلتزام بالقوانين وأنه سيعاد سحب عينات في الأسبوع المقبل للتأكد من خلوها من الجراثيم والبكتيريا ويبنى على الشيء مقتضاه.