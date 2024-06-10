مفرزة النبطية القضائية توقف 4 أشخاص إعتدوا على طفلين قاصرين

توافرت معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائية حول تعرض طفلين قاصرين (13 و14 عامًا) للضرب والاعتداء الجنسي من قبل أربعة شبان في إحدى البلدات الجنوبية، وعلى الفور تم تنظيم محضر بالتنسيق مع القضاء المختص، وبحضور مندوبة عن جمعيّة حماية الأحداث.



ومن خلال المتابعة الفورية، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة المشتبه بهم، وجميعهم قصّر أيضًا.



وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.