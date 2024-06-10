اندلاع حريق في أحد مباني سجن رومية (فيديو)

أفادت المعلومات الاولية بأن عددا من المساجين عمد على إحراق طابق في مبنى المحكومين في سجن رومية، قبل أن تتدخل قوة من مكافحة الشعب وتسيطر على الوضع.



وتم السيطرة على الحريق حالياً.