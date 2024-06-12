الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عمليات للمقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد اسرائيلية منها ردا على الاغتيال في بلدة جويا

أمن وقضاء
2024-06-12 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عمليات للمقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد اسرائيلية منها ردا على الاغتيال في بلدة جويا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عمليات للمقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد اسرائيلية منها ردا على الاغتيال في بلدة جويا

نفّذت المقاومة الاسلامية 7 عمليات صباح اليوم ضد مواقع وقواعد اسرائيلية، 4 منها ردا على اغتيال القيادي الكبير في حزب الله سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" في بلدة جويا، بالاضافة إلى إصابة مدنيين.

فقد قصف "مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

أيضا، أعلنت المقاومة في بيان استهداف "مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعد عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، بالاضافة إلى موقع راميا بالقذائف المدفعية".
 
كما استهدفت موقع الراهب بالقذائف المدفعية وثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

للمقاومة

الاسلامية

مواقع

وقواعد

اسرائيلية

الاغتيال

LBCI التالي
الأوضاع العامة وسبل دعم الجيش في لقاءات العماد عون في الولايات المتحدة
الجيش: دهم منازل متورطين في إشكال اشواغير - الهرمل وتوقيف شخص
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-23

المقاومة الاسلامية: شنينا هجوما جويا بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة ردا على الاغتيال في كفردجال واصابة الاطفال

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-23

المقاومة الاسلامية: نفّذنا هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية واستهدفنا مواقع إسرائيلية شمال عكا

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-11

المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع اسرائيلية بالجليل الغربي

LBCI
آخر الأخبار
13:58

المقاومة الإسلامية:‏ قصف مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:05

الأوضاع العامة وسبل دعم الجيش في لقاءات العماد عون في الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
12:41

الجيش: دهم منازل متورطين في إشكال اشواغير - الهرمل وتوقيف شخص

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-11

توقيفات شهر أيار: تهريب وتجول من دون أوراق قانونية ومحاولات تسلل عبر الحدود وغيرها

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-11

قوى الامن: عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري 79

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:03

رفع الحظر الأميركي عن وحدة آزوف الأوكرانية المثيرة للجدل

LBCI
آخر الأخبار
15:09

رويترز نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات: رد حماس على الاقتراح يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح

LBCI
آخر الأخبار
06:23

أبو الحسن: من الضروري أن تتوفر الارادة للعبور إلى الاستحقاق الرئاسي ونعمل على تشكيل قوة ضاغطة ايجابية للتشاور

LBCI
آخر الأخبار
17:16

ثلاثة مصادر أمنية لرويترز: غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:24

الحاج حسن أعلن بدء العمل على استراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030: لرفع مستوى معيشة المزارعين

LBCI
أخبار لبنان
06:51

لقاء بين تكتل لبنان القوي واللقاء الديمقراطي: امكانية تشكيل قوة ضغط داخلية لتذليل العقبات التي تواجه الحوار

LBCI
أخبار دولية
06:51

ماكرون يدعو كل من يقول "لا" لأحزاب أقصى اليمين إلى التحالف معه

LBCI
أخبار دولية
05:20

قتلى في حريق في مبنى في الكويت (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:25

هجوم صاروخي من لبنان على اسرائيل: إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية خلال دقائق (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:21

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة

LBCI
أخبار لبنان
15:50

لقاء في دارة فريد هيكل الخازن في جونية بين التكتل الوطني المستقل وباسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

أبطال الرياضة اللبنانيين يتأهلون تباعاً الى أولمبياد باريس... ومشاركة بعثة الأرز قد تكون الأكبر والأبرز!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أشغال انارة تسببت بقطع أسلاك أوجيرو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:30

في مصر... حفل زفاف يتحوّل إلى كارثة: ما فعله العريس صدم الجميع! (فيديو)

LBCI
فنّ
01:45

أول تعليق لحسام حبيب على خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب... وهكذا رد خطيبها عليه!

LBCI
آخر الأخبار
17:16

ثلاثة مصادر أمنية لرويترز: غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
17:59

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان

LBCI
فنّ
03:34

اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!

LBCI
صحف اليوم
01:29

جعجع يطلب من باسيل تأييده للرئاسة (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
17:44

وزير الدفاع الأميركي بعد اتصال مع نظيره الإسرائيلي: اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس

LBCI
فنّ
01:31

شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More