عمليات للمقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد اسرائيلية منها ردا على الاغتيال في بلدة جويا

نفّذت المقاومة الاسلامية 7 عمليات صباح اليوم ضد مواقع وقواعد اسرائيلية، 4 منها ردا على اغتيال القيادي الكبير في حزب الله سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" في بلدة جويا، بالاضافة إلى إصابة مدنيين.



فقد قصف "مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".



أيضا، أعلنت المقاومة في بيان استهداف "مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعد عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، بالاضافة إلى موقع راميا بالقذائف المدفعية".