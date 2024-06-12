الأوضاع العامة وسبل دعم الجيش في لقاءات العماد عون في الولايات المتحدة

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور Jack Reed ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة General Charles Q. Brown Jr، وفريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL.