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يقومان بسلب المارة في البقاع بقوة السلاح... فوقع أحدهما في قبضة مفرزة زحلة القضائي
أمن وقضاء
2024-06-12 | 09:49
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يقومان بسلب المارة في البقاع بقوة السلاح... فوقع أحدهما في قبضة مفرزة زحلة القضائي
أقدم شخصان مجهولان، بتاريخ 15-1-2024، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "BMW" لون فضي، أحدهما يرتدي سترة عسكرية "فيلد"، على سلب أحد الأشخاص بقوّة السّلاح في محلّة الفيضة - زحلة.
وبتاريخ 16-4-2024، أقدم مجهولان على متن سيّارة، تحمل المواصفات ذاتها، على سلب شخصين في بلدة عنجر البقاعيّة.
ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، توصّلت إلى تحديد المشتبه فيهما، وهما:
- خ. م. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۹، قيد الدرس)
- ح. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني).
وبتاريخ 6-6-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة ومتابعة حثيثة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيف الأوّل في مدينة زحلة، على متن السّيّارة المذكورة.
وبالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليات سلب بقوّة السّلاح، مرتدياً سترة عسكريّة "فيلد"، وذلك بالاشتراك مع الثّاني، المتواري عن الأنظار، والذي عُمِّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه، والعمل جارٍ لتوقيفه.
وتمّ ضبط "الفيلد" ومسدّس حربي في منزل (خ. م. ج.)
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، ومطالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى المفرزة المذكورة، الكائنة في قصر عدل زحلة، أو الاتّصال على الرقم 806523-08 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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