قوى الامن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "اعتبارا من الساعة 8,00 من تاريخ 13-06-2024، ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان - وطى الجوز، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم."