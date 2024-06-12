الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولوي: حل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون
أمن وقضاء
2024-06-12 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مولوي: حل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون
شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، في كلمة له في حفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، على "الارادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان".
وقال: "يعاني لبنان من مشاكل عدة بالسياسة، البعض يصورها على انها مشاكل بالنظام او بتطببق النظام، او بتعديل النظام، والبعض دعا الى التمسك اكثر بالنظام، ما اقوله ان مشكلتنا هي بالتفرقة والحل هو بالوحدة والتوحد حول مفهوم لبنان، وما زلنا ننتظر ان يتحفنا النواب بانتخاب رئيس للجمهورية يشبه البلد، وحل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون على مشروع الرئيس وعلى اي دولة او لبنان نريد، نريد لبنان احر وقويا، ونظامه قوي وفيه العدالة الاجتماعية التي تمنع المشاكل والجريمة وتحقق قوة الدولة والامن".
واضاف "العدالة الاجتماعية هي التي توجد الحرية التي تحفظ الامن وتساعد رجال الامن الذين مهمتهم حماية وتنفيذ القانون وحماية الحرية التي تتبلور تحت سقف القانون، نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد ونريد تكاملا بين عناصر البلد بحيث تتكاتف لتحقيق قوة البلد. وما بدنا رئيس للجمهورية ولا يتحمل لبنان رئيسا للجمهورية يشتغل بالنكايات، ويعمل على تقوية شخصه وحزبه على حساب بقية اللبنانيين".
واستطرد: "نحن لسنا في مرحلة الديمقراطية نحن نريد ديمقراطية تكاملية وان يعطي كل واحد احسن ما عنده للبلد وبذلك ينجح البلد".
وأشار الى ان "عملية تطبيق القانون جد ضرورية لينعم المواطنون بالامان والحرية ويصلوا الى حقوقهم والى العدالة الاجتماعية ويتقدمون بالاقتصاد الذي يبني البلد".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
موضوع
الرئاسة
بالتفاهم
وبالوحدة
والتعاون
التالي
عمليات للمقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد اسرائيلية منها ردا على الاغتيال في بلدة جويا
الجيش: دهم منازل متورطين في إشكال اشواغير - الهرمل وتوقيف شخص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-09
فرنجية: وفق نظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن الرئاسة على جعجع أن يكون الرئيس لأنه يملك الاكثرية
أخبار لبنان
2024-06-09
فرنجية: وفق نظرية التيار الوطنيّ الحر في شأن الرئاسة على جعجع أن يكون الرئيس لأنه يملك الاكثرية
0
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب بلال عبدالله لـ جدل: الموضوع العقاري في لبنان ليس سهلًا ويتخذ طابعًا طائفيًا وعائليًا ومناطقيًا ومجرّد أن يكون هناك رئيس جمهورية وحكومة يُبتّ هذا الملف
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب بلال عبدالله لـ جدل: الموضوع العقاري في لبنان ليس سهلًا ويتخذ طابعًا طائفيًا وعائليًا ومناطقيًا ومجرّد أن يكون هناك رئيس جمهورية وحكومة يُبتّ هذا الملف
0
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: مشكلة الرئاسة في لبنان داخلية والمشهد في غزة عقّد الملف الرئاسيّ وما سيكون ما بعد غزة في الإقليم هو جغرافية سياسية جديدة
آخر الأخبار
2024-05-30
النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: مشكلة الرئاسة في لبنان داخلية والمشهد في غزة عقّد الملف الرئاسيّ وما سيكون ما بعد غزة في الإقليم هو جغرافية سياسية جديدة
0
آخر الأخبار
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة : يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن"
آخر الأخبار
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة : يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
أمن وقضاء
01:48
جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً
0
أمن وقضاء
00:25
أمن الدولة في بيروت توقف بائع أدوية مخدّرة
أمن وقضاء
00:25
أمن الدولة في بيروت توقف بائع أدوية مخدّرة
0
أمن وقضاء
12:22
تلف كمّيّة من المخدّرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة
أمن وقضاء
12:22
تلف كمّيّة من المخدّرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة
0
أمن وقضاء
12:04
قوى الامن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا
أمن وقضاء
12:04
قوى الامن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل عيون السيمان - وطى الجوز غدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-06-12
موجة حارة في طريقها الى لبنان...
حال الطقس
2024-06-12
موجة حارة في طريقها الى لبنان...
0
منوعات
10:40
في المملكة المتحدة... التنانير القصيرة تحرم الطالبات في إحدى المدارس من التعلّم: ما القصّة؟
منوعات
10:40
في المملكة المتحدة... التنانير القصيرة تحرم الطالبات في إحدى المدارس من التعلّم: ما القصّة؟
0
أخبار دولية
12:37
رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يدعو الى أن تكون ألعاب باريس منصة ضد الحرب
أخبار دولية
12:37
رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يدعو الى أن تكون ألعاب باريس منصة ضد الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
أخبار لبنان
16:19
ابو فاعور لـ حوار المرحلة: لا نسعى لعزل القوات..والسعودية تريد بنية حكم موثوقة في لبنان
0
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
0
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
0
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحوار بين الإجماع أو بمن حضر
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحوار بين الإجماع أو بمن حضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
Fondation CMA CGM تقف الى جانب الصليب الأحمر اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
Fondation CMA CGM تقف الى جانب الصليب الأحمر اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:31
إبنة كارلا حداد أصبحت شابة حسناء.. وفستانها يلفت الأنظار!
فنّ
04:31
إبنة كارلا حداد أصبحت شابة حسناء.. وفستانها يلفت الأنظار!
2
منوعات
09:47
"أغلقا نافذتكما!"... لحظات صاخبة في إحدى الشقق بقرب سكن جامعي: طالبة توثق اللحظة! (فيديو)
منوعات
09:47
"أغلقا نافذتكما!"... لحظات صاخبة في إحدى الشقق بقرب سكن جامعي: طالبة توثق اللحظة! (فيديو)
3
فنّ
03:34
اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!
فنّ
03:34
اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!
4
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
خبر عاجل
15:34
ابو فاعور لـ حوار المرحلة : لا نسعى لعزل القوات وباسيل لم يتحدث عن هذا الأمر حتى وعلاقتنا مع جعجع فيها من الرحابة الشخصية ولا نرى أي مصلحة من الاشتباك مع بري لأنه المفتاح للمخرج مما نعيشه
5
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
موضة وجمال
12:05
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
6
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
فنّ
13:30
نانسي عجرم تطلّ من بحيرة كومو الإيطاليّة... والبعض يسأل: أين فادي؟
7
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
منوعات
12:00
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حزب الله يفقد أحد أرفع قادته: "أبو طالب" من مواجهة اسرائيل الى حرب البوسنة والهرسك
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حزب الله يفقد أحد أرفع قادته: "أبو طالب" من مواجهة اسرائيل الى حرب البوسنة والهرسك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More