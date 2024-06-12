مولوي: حل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون

شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، في كلمة له في حفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، على "الارادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان".وقال: "يعاني لبنان من مشاكل عدة بالسياسة، البعض يصورها على انها مشاكل بالنظام او بتطببق النظام، او بتعديل النظام، والبعض دعا الى التمسك اكثر بالنظام، ما اقوله ان مشكلتنا هي بالتفرقة والحل هو بالوحدة والتوحد حول مفهوم لبنان، وما زلنا ننتظر ان يتحفنا النواب بانتخاب رئيس للجمهورية يشبه البلد، وحل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون على مشروع الرئيس وعلى اي دولة او لبنان نريد، نريد لبنان احر وقويا، ونظامه قوي وفيه العدالة الاجتماعية التي تمنع المشاكل والجريمة وتحقق قوة الدولة والامن".واضاف "العدالة الاجتماعية هي التي توجد الحرية التي تحفظ الامن وتساعد رجال الامن الذين مهمتهم حماية وتنفيذ القانون وحماية الحرية التي تتبلور تحت سقف القانون، نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد ونريد تكاملا بين عناصر البلد بحيث تتكاتف لتحقيق قوة البلد. وما بدنا رئيس للجمهورية ولا يتحمل لبنان رئيسا للجمهورية يشتغل بالنكايات، ويعمل على تقوية شخصه وحزبه على حساب بقية اللبنانيين".واستطرد: "نحن لسنا في مرحلة الديمقراطية نحن نريد ديمقراطية تكاملية وان يعطي كل واحد احسن ما عنده للبلد وبذلك ينجح البلد".وأشار الى ان "عملية تطبيق القانون جد ضرورية لينعم المواطنون بالامان والحرية ويصلوا الى حقوقهم والى العدالة الاجتماعية ويتقدمون بالاقتصاد الذي يبني البلد".