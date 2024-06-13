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أمن الدولة في بيروت توقف بائع أدوية مخدّرة
أمن وقضاء
2024-06-13 | 00:25
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أمن الدولة في بيروت توقف بائع أدوية مخدّرة
بعد توافر معلومات حول شخص يُدعى (ح. س.) ينشط في بيع الأدوية المخدّرة بواسطة دراجة نارية، عمل مكتب بيروت الثانية في أمن الدولة على مراقبته. وقد رصدت إحدى الدوريات دراجته النارية أمام إحدى الصيدليات التي يعمل فيها في محلة الروشة، وضبطت داخل مقعدها عدداً كبيراً من الأدوية المخدّرة وأدوية الأعصاب بالإضافة إلى عدد كبيرٍ من الحقن.
وأثناء التحقيق معه، تبيّن أنّه يقوم بخدمة التوصيل المباشر لهذه الأدوية إلى الزبائن من دون وصفات طبيّة ولأغراض مشبوهة، ويؤمّن وصفات طبيّة من طبيب يدعى (م.ا.) بأسماء وهميّة، من دون إجراء أي كشف يُذكر.
وبعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كل من المدعوّين (ح.س) و (م.ا.)، وأُحيلا إلى المراجع المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما.
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بيروت
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أدوية مخدّرة
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