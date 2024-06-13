جريمة مروعة في عجلتون... عاملة كاميرونية قتلت مخدومتها طعناً

أقدمت عاملة كاميرونية، في العقد الرابع من العمر فجرًا، على طعن مخدومتها (ج.ز - 41 عاما) بواسطة سكين في داخل منزلها في بلدة عجلتون - كسروان ما أدى إلى وفاتها على الفور.



وقد حضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أنها مصابة بطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى السان جورج في عجلتون، وتوقيف العاملة في فصيلة عشقوت لقوى الأمن الداخلي والتحقيقات جارية.