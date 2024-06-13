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مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية تلقي القبض على مطلوب نفذ نحو100 عملية سرقة

أمن وقضاء
2024-06-13 | 06:53
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مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية تلقي القبض على مطلوب نفذ نحو100 عملية سرقة
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مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية تلقي القبض على مطلوب نفذ نحو100 عملية سرقة

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات، ومن خلال المتابعة تبين لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية ازدياد عمليات سرقة السيارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: - ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيارات ومخدرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة.

وبتاريخ 6-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من المكتب من إلقاء القبض عليه في محلة النبعة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من مفاتيح مستعارة يستخدمها في عملياته.

وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ ما يقارب /100/ عملية سرقة سيارة قديمة العهد من أنواع مختلفة منها: "هوندا"، "تويوتا"، "داتسون"، "نيسان"، و"رينو" من مناطق مختلفة، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر تم توقيفه سابقًا.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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