بكمين محكم... توقيف مطلوب للقضاء بموجب 6 ملاحقات قضائية

توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول مكان تواجد أحدهم في محلة سوق الأحد.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّته وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن أنه يدعى: ي. ح. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /6/ ملاحقات قضائية بجرائم: تأليف عصابة سرقة، تأليف عصابة تزوير، سرقة، تزوير، تقتضي بعضها بحبسه مع أشغال شاقة مؤبدة.



وبتاريخ 08-06-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم في محلة سوق الأحد.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.