النيران في رميش تقترب من المنازل اثر القصف الاسرائيلي...والاهالي يناشدون: ساعدونا

اندلعت الحرائق في رميش جراء القصف الاسرائيلي الفوسفوري والقذائف الحارقة لأطراف البلدة وضواحيها.



وقد عمد اهالي رميش على إطفاء الحرائق بالوسائل البدائية واستنجدوا بالدفاع المدني الذي يعمل حتى الساعة مع الاهالي على اطفاء النيران التي اقتربت من منازلهم والمحاصيل الزراعية والأحراج.

وبعد أن ناشد الاهالي، المساعدة في اخماد الحرائق خصوصاً وسط عدم توافر كميات كافية من المياه، علمت الـ LBCI أن قوات اليونيفل والجيش اللبناني سيعملان على إطفاء الحرائق المندلعة.