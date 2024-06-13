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شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
أمن وقضاء
2024-06-13 | 17:07
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شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
شُنت غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً من 3 طوابق ما بين جناتا وديرقانون النهر اوقعت شهيدة وسبعة جرحى على الأقل من المدنيين عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات صور.
وعُمل على رفع الأنقاض وسط دعوة للتبرع بالدم من جميع الفئات لجرحى غارة جناتا في مستشفى جبل عامل وبينهم أطفال.
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