الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف مطلوب بقضايا سلب روّج المواد الممنوعة
أمن وقضاء
2024-06-14 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف مطلوب بقضايا سلب روّج المواد الممنوعة
توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة الشويفات ومحيطها.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى: أ. ب. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا سلب.
وبتاريخ 22-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة نوع "سويت" التي تبيّن انها مسروقة من محلة طريق الجديدة، بتفتيشه والدراجة عثر على:
-3 علب بلاستيكية تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحدة حوالى /4,9/ غ.
-علبتين بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة /5,6/ غ.
17- مظروفًا تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحد حوالى /0,9/ غ.
-مظروف مدوّن عليه حرف "P" بداخله مادة الكوكايين زنته حوالى /2,3/ غ.
-مبلغ مالي وهاتف خلوي.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في منطقة الشويفات ومحيطها، كما صرح بتعاطي المخدرات.
وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
مطلوب
بقضايا
المواد
الممنوعة
التالي
قرار لمحافظ الشمال في عيد الأضحى حفاظًا على الصحة ومنعًا لتعرض الأضاحي لأي مصدر تلوث
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-04
مطلوبان روّجا المواد المخدّرة بين خلدة والناعمة
آخر الأخبار
2024-06-04
مطلوبان روّجا المواد المخدّرة بين خلدة والناعمة
0
أمن وقضاء
08:50
بكمين محكم... توقيف مطلوب للقضاء بموجب 6 ملاحقات قضائية
أمن وقضاء
08:50
بكمين محكم... توقيف مطلوب للقضاء بموجب 6 ملاحقات قضائية
0
آخر الأخبار
2024-06-10
روّجا المواد المخدرة في مخيّم صبرا... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
آخر الأخبار
2024-06-10
روّجا المواد المخدرة في مخيّم صبرا... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
0
أمن وقضاء
2024-06-05
توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالأشخاص والتهريب عبر البحر
أمن وقضاء
2024-06-05
توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالأشخاص والتهريب عبر البحر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:20
قرار لمحافظ الشمال في عيد الأضحى حفاظًا على الصحة ومنعًا لتعرض الأضاحي لأي مصدر تلوث
أمن وقضاء
03:20
قرار لمحافظ الشمال في عيد الأضحى حفاظًا على الصحة ومنعًا لتعرض الأضاحي لأي مصدر تلوث
0
أمن وقضاء
17:07
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
أمن وقضاء
17:07
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
0
أمن وقضاء
13:04
النيران في رميش تقترب من المنازل اثر القصف الاسرائيلي...والاهالي يناشدون: ساعدونا
أمن وقضاء
13:04
النيران في رميش تقترب من المنازل اثر القصف الاسرائيلي...والاهالي يناشدون: ساعدونا
0
أمن وقضاء
08:50
بكمين محكم... توقيف مطلوب للقضاء بموجب 6 ملاحقات قضائية
أمن وقضاء
08:50
بكمين محكم... توقيف مطلوب للقضاء بموجب 6 ملاحقات قضائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:00
طالبة جامعية فقدت حياتها بشكل مفاجئ... والسبب: مسكّن للألم!
منوعات
07:00
طالبة جامعية فقدت حياتها بشكل مفاجئ... والسبب: مسكّن للألم!
0
عالم الطبخ
2024-06-10
الدجاج المشوي مع الخضار والبطاطا المهروسة... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-10
الدجاج المشوي مع الخضار والبطاطا المهروسة... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10
لكل من أجروا إمتحان السوق قبل توقف الإمتحانات عام ٢٠٢٢... إليكم موعد تسلمكم دفاتركم
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10
لكل من أجروا إمتحان السوق قبل توقف الإمتحانات عام ٢٠٢٢... إليكم موعد تسلمكم دفاتركم
0
أمن وقضاء
17:07
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
أمن وقضاء
17:07
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:56
بطولة روتاكس للكارتينغ تتوج ابطال الكارتينغ... ووبروتوكول تعاون جديد يبصر النور بين اي سي اس واتحاد الكيك بوكسينغ
رياضة
13:56
بطولة روتاكس للكارتينغ تتوج ابطال الكارتينغ... ووبروتوكول تعاون جديد يبصر النور بين اي سي اس واتحاد الكيك بوكسينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خلط أوراق انتخابية في فرنسا ... وماكرون يطلق حملته ضد المتطرفين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خلط أوراق انتخابية في فرنسا ... وماكرون يطلق حملته ضد المتطرفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في عيد الأضحى... إقبال على شراء الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في عيد الأضحى... إقبال على شراء الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان القوي يستكمل جولته بعد العيد ولا توافق على توحيد المبادرات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان القوي يستكمل جولته بعد العيد ولا توافق على توحيد المبادرات الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
توتال تمسك بالساحة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
توتال تمسك بالساحة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اسرائيل تهاجم لبنان... بالمنجنيق
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اسرائيل تهاجم لبنان... بالمنجنيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حماوة المشهد جنوباً بين حزب الله وإسرائيل تتصاعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
فنّ
04:35
بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!
2
منوعات
15:32
العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!
منوعات
15:32
العالم الهولندي يضرب من جديد: زلزال قوي مرتقب في هذا التاريخ يهدد 3 دول... لبنان واحد منها؟!
3
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
فنّ
04:54
21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!
4
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة "تجدد"
أخبار لبنان
06:13
عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة "تجدد"
5
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
جريمة في عجلتون والضحية أم لثلاثة اطفال... إليكم التفاصيل
6
منوعات
05:12
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
منوعات
05:12
بعد رفض الهبوط الاضطراري... وضع كارثي على متن إحدى الطائرات التركية!
7
فنّ
04:47
رسالة نادين الراسي لمن يهمّه الأمر: إذا أردت دخول حياتي... (فيديو)
فنّ
04:47
رسالة نادين الراسي لمن يهمّه الأمر: إذا أردت دخول حياتي... (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالسكين وشريط الكهرباء.. جريمة قتل في عجلتون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More